Grassani: "La settimana prossima conosceremo l'esito del ricorso! Osimhen? Abbiamo chiesto la sua presenza nella corte"

Durante la diretta di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto l'avvocato Grassani per tornare a parlare del caso Osimhen e del ricorso effettuato per scontare la squalifica del nigeriano. Ecco le sue parole in merito:

"Ieri è stato depositato il ricorso e adesso siamo in attesa di ricevere la data di convocazione per decidere del ricorso stesso. Credo che i primi giorni della prossima settimana ne sapremo di più. Diciamo che la riunione non potrà essere di giovedì o venerdì. Ci sono estratti fotografici per dimostrare i due punti fondamentali del ricorso, ovvero la posizione del pallone e che quello di Osimhen non è stato uno schiaffo ma una manata nel tentativo di liberarsi dalla marcatura del difensore"

"Osimhen in presenza? Bisogna attendere le modalità di svolgimento della riunione. In ogni caso noi abbiamo chiesto di far sentire anche il calciatore!"