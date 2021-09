Foggia: "Ero un giocatore del Napoli, alla fine saltò tutto e gli azzurri presero Mascara"

Pasquale Foggia, ex giocatore del Cagliari e della Lazio tra le tante, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dove ha parlato del suo passato in Serie A, svelando un clamoroso retroscena:

"Sono stato due volte vicino al Napoli, una volta quando gli azzurri erano in Serie C e l'ultima invece quando sulla panchina siedeva Mazzarri. Avevo già l'accordo con Bigon, ero praticamente un giocatore del Napoli, sarei arrivato al termine della stagione. Alla fine gli azzurri presero Mascara e non se ne fece più nulla!"