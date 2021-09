Contratto non depositato nella Lazio: Sarri rischia di perdere un calciatore

Incredibile quanto accaduto con ll'ultimo arrivo in casa Lazio Kamenovic. I bianconcelesti lo hanno fatto allenare già dal ritiro di Auronzo Cadore agli ordini di Sarri, anche se il tesseramento del giocatore non è mai stato ufficializzato.

Kamenovic si è sempre allenato col dubbio di lasciare lo slot da extracomunitario ad un altro giocatore, quest'ultimo era Filip Kostic. Però la trattativa complicata con l’Eintracht Francoforte non ha permesso di chiudere l’affare.

Il difensore della Lazio era dunque in attesa del suo tesseramento ufficiale, notizia che però ieri non è arrivata. Ora Lotito e Tare dovranno decidere se tenerlo comunque alla Lazio senza la possibilità di farlo scendere in campo oppure mandarlo in Serbia e riprenderlo a Gennaio. Accaduto più unico che raro nella storia del calciomercato.