Tutte le operazioni del Napoli in uscita, quanti prestiti!

Come riportato da Il Mattino, Il Napoli ha messo a segno diversi colpi in uscita, ben otto.

La cosa sorprendente, però, è che solo uno non è in prestito, ossia quello di Tutino al Parma, in cui è presente l'obbligo di riscatto.

Le altre sette cessioni sono tutte a titolo temporaneo: il portiere Contini al Crotone, Luperto all'Empoli, Zedadka allo Charleroi, Folorunsho al Pordenone e, chiuse nella giornata di ieri, Palmiero al Cosenza, Gaetano alla Cremonese e Machach all'Honved, solo in quest'ultima è presente il diritto di riscatto.