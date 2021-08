Retroscena su Ounas: il Napoli chiedeva una cifra altissima

L'esperto di mercato Gianluca Di Marzio è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 per parlare del tentativo del Milan di acquistare Adam Ounas:

"Quando il Milan ha provato a chiedere Ounas al Napoli, offrendo anche 3 milioni di prestito oneroso, il Napoli ha detto no: vogliamo 20 milioni di euro. Non volevano darlo in prestito, l'avrebbero sacrificato solo per un'offerta importante".