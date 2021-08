Gli ultras non ci stanno, sparsi numerosi fogli a Fuorigrotta!

Gli ultras napoletani, dopo la loro esclusione dallo Stadio Maradona per questioni legate alla sicurezza anti-covid, si sono fatti sentire manifestando il loro disagio. Infatti, fuori allo stadio, in occasione del match tra Napoli-Venezia, si sono create inaspettatamente lunghe file per permettere agli steward di controllare non solo i biglietti, ma anche i Green Pass o i tamponi dei tifosi, non garantendo la distanza prevista dalle norme di sicurezza.

Lo sfogo degli ultras

A Fuorigrotta sono apparsi numerosi fogli affissi alle mura del quartiere dagli stessi ultras per protestare contro la società che non permette loro di tifare allo stadio:

"Le regole covid volete farle rispettare, ma la realtà è che sono gli ultras a pagare!"