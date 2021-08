L'ex obiettivo Amrabat potrebbe riunirsi con Juric

Alla fine Sofyan Amrabat non andrà al Napoli, dopo le varie voci di mercato delle ultime settimane. I partenopei hanno infatti chiuso per Zambo Anguissa dal Fulham, accontentando così Spalletti, che chiedeva a gran voce un centrocampista centrale.

Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, noto giornalista ed esperto di mercato, Amrabat potrebbe ancora lasciare Firenze. Al centrocampista marocchino starebbe pensando il suo ex allenatore dei tempi del Verona, Ivan Juric, ora al Torino. Alla Fiorentina è chiuso dall'arrivo di Torreira, e non è ritenuto tra i giocatori chiave della rosa.

Juric invece lo considera ancora un giocatore importante e lo vorrebbe in maglia granata, per provare a riportarlo ai livelli messi in mostra con gli scaglieri. Il Torino prima di chiudere per lui deve assolutamente cedere un centrocampista.