Alvino: "Petagna? Il Napoli non lo avrebbe ceduto, è consapevole dei tanti impegni"

Ai microfoni della radio ufficiale della SSC Napoli, Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista napoletano Carlo Alvino, che ha dichiarato:

"Qualcuno è stato depistato dal procuratore di Petagna ma il Napoli è stato fermo, consapevole dei tanti impegni e dell'assenza di Victor Osimhen a gennaio. Il club azzurro non avrebbe mai messo seriamente in bilico la qualificazione alla prossima Champions League per quattro spicci. A Genova abbiamo finalmente visto Lobotka che l'anno scorso sembrava un pesce fuor d'acqua. Spalletti è stato bravo nel valorizzarlo".