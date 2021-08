Urla e bestemmie di un dirigente nell'hotel del calciomercato: c'entra il Napoli!

L'esperto di mercato Ciro Venerato ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli delle ultime di mercato:

"Nella giornata di ieri abbiamo dato una notizia di calciomercato che il Napoli non voleva si sapesse, ovvero queella relativa all'interessamento del club azzurro per Lammers dell'Atalanta. Il calciatore alla fine andrà all'Eintracht, ma va detto che considerato il passaggio di Andrea Petagna alla Sampdoria, il Napoli ci ha provato a prendere un altro attaccante".

Urla e bestemmie in albergo

"Ieri un direttore sportivo bestemmiava e urlava nell'hotel del calciomercato, perché Lammers appena ha saputo dell'interessamento del club azzurro stava facendo saltare la trattativa con l'Eintracht Francoforte. Il calciatore alla fine non sarà del Napoli perché l'operazione era molto onerosa in termini finanziari, il Napoli non se l'è potuto permettere. Ma fino alle 20 il mercato è aperto e non si può mai sapere. Anche se al momento da Castel Volturno fanno sapere che si fermerà all'acquisto di Anguissa e alla cessione di Petagna".