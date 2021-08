Salernitana nel mirino degli sceicchi del Qatar: Amna Al-Thani era all’Arechi

Buona notizia in arrivo per la Salernitana. Non è una novità che la società campana deve essere ceduta entro il 31 Dicembre, altrimenti rischia l’esclusione dal campionato.

Il possibile acquirente

Il nome di un nuovo possibile acquirente della società stuzzica gli animi dei tifosi. Ad assistere alla partita di ieri sera tra Salernitana e Roma vi era infatti Amna Al Thani. L’ospite presente in tribuna all’Arechi è una principessa del Qatar, nonché parente di Tamim bin Hamad Al Thani, miliardario presidente del PSG.

Avviati i primi contatti

Secondo l'edizione odierna de La Repubblica, sono stati avviati i primi contatti per portare a termine l'affare. Almeno per il momento, per i tifosi è lecito sognare.