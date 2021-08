Report FIFA: 41 miliardi spesi negli ultimi dieci anni, Napoli nella top 30

La FIFA ha condotto un report sul calciomercato globale per analizzare il calciomercato, prendendo in considerazione 8.264 club, per un totale di 66.789 giocatori coinvolti. Delle 200 federazioni affiliate, quelle che hanno influito fortemente nella cifra totale monstre di 41 miliardi di euro sono, ovviamente, quelle europee.

Nella top 30 ci sono ben 5 club italiani: Juve, Inter, Milan, Roma e Napoli. Dominio dei club inglesi, con 12 rappresentanti nella lista, seguiti dagli spagnoli con 5, pari, appunto, a quelli italiani. Poi tedeschi con 3 club, 2 a testa per portoghesi e francesi, e un solo club russo.ù

Il report evidenzia poi il netto contrasto con i premi di formazione e l'importo delle commissioni corrisposte agli agenti, cresciuto di quasi 530 milioni di dollari dal 2011 al 2019 (460 milioni di euro).