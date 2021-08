Caso Petagna, parla Ferrero: "Aspettiamo De Laurentiis"

Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero, ha parlato ai microfoni di Sky Sport della trattativa legata a Petagna e di questi ultimi due giorni di mercato. Di seguito le sue parole:

“Vivo benissimo l’ultima notte di mercato. Voglio smentire la notizia che ho litigato con Aurelio De Laurentiis. L’operazione per Petagna non si è bloccata perchè il ragazzo vuole venire da noi".

"Abbiamo fatto tutti gli accordi, mandato le carte firmate a De Laurentiis, ma lui non ce le ha rimandate indietro. Non ho litigato con lui. Ci teniamo ad avere Petagna e lui vuole venire da noi. Aurelio ha la proprietà del cartellino del giocatore e se lui vorrà la Sampdoria è pronta a prenderlo”.

Sugli obbiettivi, o ex obbiettivi: "Florentino Luis doveva venire qui, ma ha cambiato idea. Brekalo? Non so chi sia...".

Intanto, sempre secondo Sky Sport, Ferrero starebbe cercando di cautelarsi con Haris Seferovic, punta del Benfica e reduce dall'ottimo Europeo con la Svizzera. Altro segno che la trattativa Petagna non stia andando esattamente a gonfie vele.