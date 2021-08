Petagna sarà un nuovo giocatore della Sampdoria: le cifre dell'affare

L'esperto di mercato Ciro Venerato ha parlato delle ultime novità di mercato del Napoli ai microfoni della Rai, soprattutto quelle inerenti a Petagna, prossimo alla cessione:

"Questa mattina si è tenuto un incontro tra Napoli e Sampdoria per cedere in prestito Andrea Petagna, che ha gradito la destinazione ligure. Gli azzurri hanno però rifiutato il prestito gratuito e ottenuto un prestito oneroso di 300mila euro più 100mila di bonus".