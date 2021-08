Mercato Napoli, ecco quando potranno arrivare nuovi rinforzi

Ciro Venerato, esperto di calciomercato Rai, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del mercato del Napoli:

"Anguissa è un giocatore chiesto da Spalletti. Ha fisicità e le giuste caratteristiche per sostituire Bakayoko. Pjanic è stato offerto al Napoli ma avrebbe dovuto pagare la metà o il 60% del suo stipendio, inoltre non ha le caratteristiche cercate dal club azzurro".

La prossima Coppa d'Africa spinge il Napoli su mercato

"Il Napoli è riuscito a tenere i migliori giocatori, ma per la Coppa d'Africa, a gennaio, possono arrivare nuovi rinforzi. Questo mercato è stato chiuso con Petagna in uscita e Anguissa in entrata".