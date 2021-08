L'ex obiettivo del Napoli James Rodriguez pronto a sbarcare in Serie A

Secondo le ultime indiscrezioni lasciate da ESPN, il Milan può concludere un affare a sorpresa: avrebbe infatti trovato l'accordo con l'Everton per l'acquisto di James Rodriguez, il cui contratto è in scadenza nel 2022.

I dettagli dell'affare

Il colombiano può arrivare a parametro zero e dovrebbe essere annunciato nella giornata di domani. Si tratterebbe di uno dei colpi più stellari di questa nuova stagione di Serie A.

Ma, alcune fonti vicine alla società rossonera, hanno smentito l'affare. James non è nemmeno un obiettivo del Milan e il centrocampista, quindi, non arriverà in Italia.