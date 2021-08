Il Napoli ha già messo a segno tanti colpi per la squadra primavera nel corso di questa sessione di mercato. Gli azzurrini, reduci dalla promozione in Primavera 1, vogliono ora resistere e raggiungere quantomeno la salvezza. In quest'ottica il prossimo colpo, secondo Tuttomercatoweb, dovrebbe essere il classe 2002 Aziz Touré del Palermo.

Il centrocampista ivoriano viene da un'ottima stagione con la primavera rosanero, in cui ha anche messo a segno 3 gol. Passato anche dalla Promozione, ha giocato nella primavera della Ternana pre lockdown, prima di trasferirsi in Sicilia. Arriverà a Napoli con la formula del prestito con diritto di riscatto, come il terzino De Marco dal Perugia, anche lui aggregatosi alla Primavera dei partenopei.