Nuovo nome per il centrocampo!

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, nella sua edizione odierna, Giuntoli ha messo nel mirino un altro centrocampista.

L'infortunio di Demme, unito al recente stop di Zielinski, costringono il Napoli a dover intervenire sul mercato almeno per un centrocampista, in quanto non basta il solo Lobotka.

Il nome nuovo è Ruben Loftus-Cheek del Chelsea. Il giocatore piace per la sua duttilità, negli anni ha giocato sia da centrocampista centrale in un centrocampo a 2, sia da mediano a tre ed ha anche agito dietro le punte, nella trequarti offensiva.

Il classe '96 ha già molta esperienza, sono 108 le presenze in Premier League, condite da 10 gol e 8 assist e 10 le presenze con la nazionale dei Tre Leoni.

La valutazione che ne fa il Chelsea è di una ventina di milioni di euro, ma considerando i buoni rapporti con gli inglese e la forte concorrenza in quel ruolo, Giuntoli vuole prenderlo con la formula del prestito.