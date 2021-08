Retroscena sulla permanenza di Insigne a Napoli!

Nella sua edizione odierna, la Gazzetta dello Sport, svela un clamoroso retroscena sul rapporto tra Lorenzo Insigne e il Napoli.

Secondo il quotidiano, il capitano avrebbe dovuto lasciare il club partenopeo già due anni fa, nel 2019.

L'acquisto record di Lozano, pagato 50 milioni di euro dal PSV, serviva proprio per tutelarsi in caso di partenza del 10 della nazionale italiana.

Il rapporto, però, è continuato. Ora, dopo due anni, la possibilità di lasciare Napoli è molto più concreta, in questa sessione di calciomercato sembra ormai troppo tardi, con la consapevolezza per entrambe le parti in causa che Insigne potrà andare via a zero tra meno di un anno.