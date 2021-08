Fabian Ruiz: "Spalletti ha formato un bel gruppo, devo sfruttare così i tiri dalla distanza"

Fabian Ruiz ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del primo tempo di Genoa-Napoli, concluso sul punteggio di 0-1, grazie ad un suo gol. Ecco le parole del centrocampista spagnolo:

"Spalletti ha formato un bel gruppo, anche se lo siamo sempre stati. Non entro molto in area, quindi devo sfruttare il tiro dalla distanza. Per fortuna oggi è entrato, speriamo di vincere questa partita".