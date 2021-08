Ekuban: "Pensiamo a noi, correremo là davanti per portare a casa un buon risultato"

Ekuban, attaccante del Genoa, ha parlato ai microfoni di DAZN nel prepartita di Genoa-Napoli, ecco le sue parole:

"Cosa ti hanno detto i compagni sullo stadio? Mi hanno parlato dei tifosi, giocai qui in coppa Italia ma era vuoto, con i tifosi sarà un'altra cosa. Sono abituato a queste atmosfere, vengo dal campionato turco".

"Come l'avete preparata? Pensiamo solo a noi e a fare del nostro meglio. Cercheremo di correre là davanti e portare un buon risultato a casa".

"É il sogno di ogni ragazzo giocare in serie A, oggi inizia quest'avventura per me".