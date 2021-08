Di Lorenzo: "Vittoria importante, da grande squadra. Stiamo seguendo il mister al 100%. Al Napoli posso spingere di più rispetto alla nazionale"

Di Lorenzo ha parlato ai microfoni di DAZN, al termina di Genoa-Napoli, terminata 1-2 grazie alla rete di Petagna all'85'. Ecco le sue parole:

"Quando affronti una squadra con 5 difensori rischi di soffrire la loro ampiezza. Ma è stata una vittoria importante per noi, sudata e da grande squadra".

"Ho sofferto i loro movimenti, sul gol ho accorciato la posizione ma la palla era più larga".

"Le cose di spogliatoio sono cose di spogliatoio, non possiamo dire cosa abbiamo scritto sulla lavagnetta per la questione Osimhen. Molto importante aver vinto nonostante la sua assenza, lo aspettiamo per la prossima".

"Cosa è cambiato rispetto all'anno scorso? Si percepisce qualcosa di nuovo, ogni allenatore ha la sua idea, stiamo lavorando bene e seguiamo Spalletti al 100%. Sta a noi riportare sul campo quello che ci chiede. Siamo forti e dobbiamo dimostrarlo. Oggi non era facile perché il Genoa veniva da una brutta partita e doveva riscattarsi davanti i propri tifosi".

"In nazionale faccio il terzo bloccato, ho meno libertà di spinta, qui al Napoli posso salire di più. Faccio quello che chiedono i mister".