Contatto tra Meret e Buksa: cade male il portiere

Pandev trova la rete con il suo Genoa ma, poi, interviene il VAR che vede il contatto falloso tra Meret e Buksa.

Duro scontro tra i due con alle vicinanze Manolas e Di Lorenzo, Meret però respinge il pallone cadendo in male a terra. Solo un dolore alla schiena per il portiere e un brivido di gelo per il Napoli che si salva dall'intervento del VAR.