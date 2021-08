Bruscolotti: "Ballardini non ha avuto stile, il Genoa ha giocato solo 20 minuti. Sul gol annullato i giocatori del Napoli ridevano per aver visto lui"

Bruscolotti ha rilasciato delle dichiarazioni su Canale 21, nel post partita di Genoa-Napoli, ecco le sue parole:

"Ballardini non può dire certe cose in conferenza stampa, un allenatore deve avere stile anche quando perde. Non può dire che la sua squadra è stata superiore. Ma in cosa? Il Genoa ha fatto 20 minuti buoni nella ripresa in cui ha tenuto testa al Napoli sul piano agonistico, ma sul piano tecnico non c'è stata partita".

"Sul gol annullato ha detto che i calciatori del Napoli si sono messi a ridere? Evidentemente l'hanno visto in faccia, perciò si sono messi a ridere. Non certo per l'errore di un compagno".