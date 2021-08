"Fratelli napoletani, la Juve...", messaggio dei tifosi dell'Inter durante il match con il Napoli Femminile

Prima giornata anche per il calcio Femminile, con il campionato di Serie A che riprende in questo weekend. In campo allo stadio "G. Piccolo" di Cercola ci sono Napoli e Inter, che si affrontano in un match pieno di fascino.

Gli impianti riaprono al pubblico con anche gli appassionati delle azzurre che possono tornare a tifare dagli spalti. E proprio dai tifosi si segnala un episodio particolarmente simpatico. Allo stadio, infatti, oltre ai supporters del Napoli, c'è un nutrito gruppo di tifosi organizzati dell'Inter con tanto di bandiere e megafoni che stanno incitando le calciatrici nerazzurri.

Sul finale di primo tempo proprio un messaggio dei tifosi dell'Inter rivolto ai napoletani ha fatto esultare il pubblico presente. "Fratelli napoletani - hanno gridato tramite il megafono i seguaci nerazzurri - la Juventus sta perdendo con l'Empoli!". Messaggio al quale ha fatto seguito un'ovazione di tutti i presenti.

In campo, in contemporanea, infatti ci sono anche Juventus ed Empoli per l'anticipo serale della seconda giornata di Serie A maschile. Un segnale di come la comune rivalità sportiva per i bianconeri possa unire anche i tifosi di Napoli e Inter.

Dal nostro inviato allo Stadio G. Piccolo: Pasquale Giacometti