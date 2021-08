Venerato: "Lo scambio Thorsby-Petagna è quasi impossibile per un motivo. Il Napoli vuole solo cash per Manolas"

Il giornalista di Rai Sport, Ciro Venerato, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso del programma "Radio Goal", e ha dato importanti novità sul mercato del Napoli.

"La speranza di Spalletti è quella che la società andrà a completare la rosa negli ultimi giorni di mercato. Ha fatto capire che sono partiti tre giocatori importanti come Hysaj, Maksimovic e Bakayoko, qualcosa ha perso nella rosa e spera che Giuntoli gli porti almeno un mediano.

Spalletti ha detto che Ounas resterà al Napoli, ma nessuno scoprirebbe le sue carte in conferenza stampa. Il Marsiglia ad oggi non è favorevole all'obbligo di riscatto voluto dal Napoli e vorrebbe fare solo prestito con diritto, ma se lunedì il presidente del club francese dovesse cambiare idea, la società azzurra potrebbe accettare l'offerta e Ounas lascerà Napoli.

La Sampdoria vorrebbe prendere Petagna in prestito secco, ma il Napoli non lo cederà con questa formula. Non credo che la Samp si privi di Thorsby per arrivare a Petagna, anche perché dovrebbe dare anche altri soldi, Petagna vale sicuramente di più del norvegese. Potrebbe esserci uno scambio di prestiti, ma quest'operazione non conviene al Napoli.

Il Napoli vorrebbe avere solo cash per Manolas, senza contropartite, per poter scegliere da solo chi comprare come mediano e difensore. In più, Camara vale di più di Manolas, quindi il Napoli dovrebbe anche dare dei soldi all'Olympiakos. Un'operazione molto difficile".