Genoa in emergenza, contro il Napoli non saranno disponibili gli ultimi acquisti

Il Genoa si prepara a ospitare il Napoli per la seconda giornata di Serie A. Dopo la sconfitta per 4-0 arrivata contro l'Inter la scorsa settimana, il Grifone vuole riscattarsi e provare a fare i primi punti del campionato contro gli azzurri.

Il tecnico Davide Ballardini però non potrà ancora contare sugli ultimi acquisti. L'ex Napoli, Nikola Maksimovic, ha svolto in mattinata le visite mediche, mentre l'attaccante Felipe Caicedo arriverà in giornata a Genova: entrambi non riusciranno ad essere convocati per la gara di domani.

Vicino l'acquisto anche dell'esterno algerino della Lazio, Mohamed Fares, che però sarà sbloccato solo in questo weekend. Sam Lammers invece è stato addirittura convocato da Gasperini per la sfida dell'Atalanta contro il Bologna di stasera: solamente lunedì l'attaccante olandese arriverà in Liguria. Da limare gli ultimi dettagli per la cessione di Agudelo e Destro allo Spezia in cambio dell'attaccante M'Bala Nzola.