Allegri: "Nel calcio esistono momenti difficili, sono fiducioso per il futuro!"

Max Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine del match perso dalla Juventus per 0-1 contro l'Empoli. Ecco le parole dell'allenatore toscano:

"Stasera la squadra aveva iniziato bene, dopo il gol subito ci siamo disuniti e abbiamo sofferto l'Empoli molto bravo tecnicamente. Bisogna giocare di squadra e non singolarmente, non è un momento semplice dato che abbiamo fatto solo un punto nelle prime due giornate. I ragazzi sono un buon gruppo e hanno dei valori, verranno fuori".

"Ci sono stati troppi errori che i nostri calciatori non fanno, la prima partita ad Udine abbiamo capito cosa non bisogna fare, oggi abbiamo capito altri problemi che bisogna superare. Nel calcio esistono momenti difficili, vanno affrontati e con il tempo superati. Sono fiducioso per il futuro".