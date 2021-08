Nuovo nome per il Napoli: offerta per il 2002 Kouda! I dettagli

Secondo TMW, il Napoli avrebbe presentato una prima offerta per Rachid Kouda, gioiello della Folgore Caratese. Per ora, però, la società del Presidente Michele Criscitiello ha declinato la proposta, non ritenendola soddisfacente.

La mezzala classe 2002 l’anno scorso ha giocato in prestito al Cagliari U19, siglando nove gol. Un bottino decisamente importante per un centrocampista centrale, che infatti può giocare anche trequartista, viste le doti offensive.

Intanto anche il Monza di Silvio Berlusconi ci sta pensando seriamente. Sarebbe l'ennesimo talento che la squadra lombarda di Serie B andrebbe ad assicurarsi, dopo il piccolo dei Vignato.