Napoli, report allenamento: Ounas torna in gruppo, ancora lavoro personalizzato per tre azzurri

Ancora lavoro personalizzato per Zielinski, Demme e Ghoulam, mentre si rivede Ounas in gruppo: questo è quanto scrive la SSC Napoli all'interno del report allenamento tenutosi quest'oggi. Ecco il comunicato:

"Seduta pomeridiana oggi per il Napoli all'SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri prepareranno il match contro il Genoa in programma domenica 29 agosto a Marassi per la seconda giornata di Serie A (ore 18.30). Dopo una prima fase di attivazione la squadra ha svolto esercitazione tattica a tutto campo e partita a campo ridotto.

Ghoulam ha svolto personalizzato in campo. Zielinski terapie e lavoro personalizzato in palestra e in campo. Demme ha svolto lavoro personalizzato in palestra e terapie. Ounas ha partecipato all’intera seduta in gruppo".