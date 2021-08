Ultimi giorni di calciomercato, il Napoli pensa a due cessioni in caso di accordo: i nomi

La sabbia nella clessidra scorre e i club di Serie A tentano qualche altro colpo in entrata e in uscita, proprio come il Napoli che cerca di piazzare le ultime cessioni in questo finale di mercato. Un altro nome che probabilmente lascerà la compagine azzurra è quella di Filippo Costa, sul giocatore infatti pare essersi mossa la Reggiana e la trattativa potrebbe decollare nei prossimi giorni.

Ma a quanto pare non solo il classe 1995 è pronto a trasferirsi altrove, oltre a lui, c'è la possibilità di veder andar via anche Palmiero, sul giovane azzurro invece pare insistere ancora il Como. Qualora le società dovessero trovare il giusto accordo con il Napoli, sia Costa che Palmiero senza troppi dubbi verranno ceduti.