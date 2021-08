Il Napoli tenta il colpo: quattro strade per un centrocampista

Il Napoli cerca il colpo in entrata da fare in questo finale di calciomercato, infatti, la priorità del club azzurro resta un centrocampista da portare alla corte di Spalletti. Stando a quanto riferito da Il Mattino, il club partenopeo sonda quattro strade e scrive così al riguardo:

"Youssouf, Amrabat, Berge, Zakaria: quattro strade per il centrocampista sul quale sta lavorando il Napoli, su quello che sarà l'ultimo colpo di mercato della società azzurra. E poi resta qualche possibile nome a sorpresa che potrà saltare fuori fino alla chiusura del mercato: il direttore sportivo Giuntoli impegnato su operazioni in prestito, questa è la formula che il Napoli porta avanti per chiudere l'affare.

C'è da trovare convergenze su cifre e formula, cosa che finora non è avvenuta: il Saint Etienne cederebbe Youssouf solo con l'obbligo di riscatto, stessa formula che intende prendere in considerazione la Fiorentina per Amrabat, lo Sheffield United vuole dare Berge solo a titolo definitivo, stessa cosa che ha intensione di fare il Borussia Mönchengladbach con Zakaria. Intanto, Palmiero resta sicuramente in rosa e con l'arrivo di un altro elemento dal mercato in totale saranno sei i centrocampisti a disposizione di Spalletti. L'altro giovane, Gaetano, invece va in prestito alla Cremonese, operazione ormai da considerare conclusa e che resta ora solo da ufficializzare".