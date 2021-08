Non solo l'Inter, anche una big inglese ci ha provato per Insigne

Il contratto di Lorenzo Insigne scade il prossimo anno, ma per questa stagione calcistica sembra destinato a restare in maglia azzurra. A Sky il giornalista Francesco Modugno ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo il futuro del capitano:

"Lo Zenit era pronto a versare 30 milioni per Insigne e ingaggio raddoppiato, ma la prospettiva non interessava. Mi risultano anche discorsi con il Chelsea con l’inserimento nella trattativa di Bakayolo e Emerson Palmieri, con conguaglio economico, ma non quadravano conti e neanche volontà".

L'interesse dell'Inter

"Poi chiaramente c'è l’Inter: anche lì, magari un conguaglio di soldi con la possibilità di inserire un calciatore. Il Napoli al momento a quelle cifre non ci arriva. Chissà se mai la chiacchierata con De Laurentiis se la farà, probabilmente Insigne auspicherebbe".