DAZN, Borghi: "Il sorteggio in Europa non è andato benissimo. Insigne col Genoa può giocare da falso nueve"

Il giornalista di DAZN Stefano Borghi, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare della squadra azzurra:

"Sorteggio Europa League? Al Napoli non è andata benissimo ma poteva andare peggio perché la terza fascia poteva essere più difficile. Spartak Mosca e Legia Varsavia saranno trasferte complicate e sono squadre che hanno dei valori, ma gli azzurri hanno assolutamente la possibilità di passare il turno. Con il Leicester sarà una grande sfida. Sappiamo che sarà importante chiudere il girone al primo posto.

La sfida contro il Genoa

"Senza Osimhen in attacco, contro il Genoa ci dovrà essere una prestazione convincente e Lozano può dare una mano, può superare in velocità la difesa del Genoa che deve essere ancora rodata. Petagna ti dà soluzioni, ma Insigne sa interpretare bene il ruolo di falso nueve. Non scarterei questa possibilità".