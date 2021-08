Bruscolotti: "Espulsione Osimhen? Non c'era, l'intenzione era quella di liberarsi non di colpirlo"

L'ex Napoli, Giuseppe Bruscolotti, ha lasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso del programma 'Radio Goal'. Queste le sue parole:

"Espulsione Osimhen? Non ci stava assolutamente. Il nigeriano è un calciatore che viene sempre strattonato, il suo intento era quello di liberarsi dalla trattenuta e non menarlo. Non voleva colpirlo".