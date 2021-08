Verona-Inter 1-3: i nerazzurri vincono ancora trascinati da Lautaro e Correa

Alle 20:45 si è giocato l'anticipo della seconda giornata di campionato fra Hellas Verona e Inter, che si è concluso con il risultato di 1-3.

Le azioni della partita in breve

Buon primo tempo per i mastini, che si sono portati in vantaggio con un goal di Ilic su una disattenzione della difesa interista. Ma, a pochi minuti dall'inizio del secondo tempo, Lautaro Martinez pareggia i conti con un colpo di testa dei suoi. Simone Inzaghi decide di cambiare le carte e sostituire il suo marcatore col nuovo acquisto Correa, che dieci minuti dall'ingresso in campo segna una doppietta che regala la vittoria nerazzurra, anche lui con un ottimo stacco di testa e con un destro rasoterra da fuori area nei minuti di recupero.