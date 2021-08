Suggestione per il centrocampista, può arrivare da una big di Serie A

In base a quanto riportato da Tuttosport, a fine mercato arriverà un centrocampista low-cost. La margherita dei nomi inizia a perdere petali - irraggiungibili ormai Zakaria e Camara - e il tempo per un acquisto stringe.

Oltre ai nomi già fatti da La Gazzetta dello Sport in caso di partenza di Ounas, c'è anche l'opzione Gagliardini in prestito secco. La vera notizia del giorno, tuttavia, riguarda l'interesse per un talento emergente del nostro campionato.

Si tratta di Gonzalo Villar, centrocampista classe 1998 arrivato a gennaio 2020 alla Roma. Lo spagnolo non è centrale nel progetto di Mourinho e potrebbe essere un nome interessante per gli ultimi giorni di mercato (a patto che si tratti, ovviamente, di un prestito).