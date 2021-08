Ounas sblocca il mercato del Napoli: ora si può puntare al centrocampista

Tra le righe della Gazzetta dello Sport si legge che Giuntoli ha ormai accettato l'offerta del Marsiglia per Adam Ounas. L'algerino sarà ceduto in prestito con diritto di riscatto e la trattativa dovrebbe esaurirsi in tempi brevi.

Anche il Torino aveva mostrato interesse nei confronti dell'attaccante, ma Ounas ha esplicitamente chiesto di essere ceduto in Francia e, salvo clamorosi colpi di scena, verrà accontentato, sbloccando il mercato in entrata.

Il nome più caldo rimane sempre quello di un centrocampista "alla Bakayoko", ovvero con la fisicità come requisito principale. Proprio per questo motivo, il profilo più vicino sarebbe Zaydou Youssouf, ventiduenne centrocampista del Saint-Étienne che vanta già tre gare su tre da titolare in Ligue1 in questa stagione (e ventinove presenze, condite da un gol, in quella appena trascorsa).

Gli altri nomi da monitorare rimangono Sander Berge dello Sheffield United e Sofyan Amrabat della Fiorentina. In ogni caso, l'offerta del Napoli per qualunque giocatore non può prescindere dal prestito: stando a Il Mattino, sarebbe oneroso - legato a presenze e gol - con un bonus in caso di ritorno in Champions del Napoli. Per il momento, l'unica squadra che aprirebbe a tale soluzione rimane il Saint-Étienne.