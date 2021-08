Infortunio Mertens, la scelta del Belgio per le gare di qualificazioni mondiali

Nelle gare di qualificazioni ai prossimi mondiali, in programma agli inizi di settembre, sarà impegnato anche il Belgio. La squadra allenata da Roberto Martinez è prima nel Gruppo E con 7 punti conquistati nelle prime tre gare del girone. Per le sfide contro Estonia (02/09), Repubblica Ceca (05/09) e Bielorussia (08/09), il commissario tecnico spagnolo ha convocato 31 giocatori: tra questi non c'è l'azzurro Dries Mertens, ancora alle prese con il recupero dal suo infortunio alla spalla. Ecco la lista completa.

Portieri: Koen Casteels, Thibaut Courtois, Thomas Kaminski, Matz Sels;

Difensori: Toby Alderweireld, Dedryck Boyata, Hannes Delcroix, Jason Denayer, Brandon Mechele, Zinho Vanheusden, Thomas Meunier, Jan Vertonghen, Timothy Castagne;

Centrocampisti: Charles De Katelaere, Leander Dendoncker, Albert Sambi Lokonga, Dennis Praet, Youri Tielemans, Axel Witsel, Hans Vanaken, Alexis Saelemaekers, Thomas Foket;

Attaccanti: Thorgan Hazard, Eden Hazard, Dodi Lukebakio, Leandro Trossard, Yari Verschaeren, Michy Batshuayi, Christian Benteke, Romelu Lukaku.

📝 31 Devils for our September games. 🤩🇧🇪 #DEVILTIME pic.twitter.com/zZZ1JMZhzY — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) August 26, 2021