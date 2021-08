Piccolo problema fisico per Spalletti, ma continuano le prove della formazione anti-Genoa: le ultime

Tuttosport riporta la notizia di un intervento odontoiatrico che Luciano Spalletti ha ricevuto nella giornata di martedì e per il quale sarebbe ancora un po' acciaccato.

Nonostante ciò, l'allenatore toscano continua a studiare l'undici anti-Genoa, partita in cui dovrà fare a meno dello squalificato Osimhen e dell'infortunato Zieliński.

A sostituire il polacco sarà con ogni probabilità Eljif Elmas, autore della rete del definitivo 2-0 contro il Venezia e migliore in campo.

Più complicato, invece, trovare chi farà le veci dell'attaccante nigeriano. Secondo il quotidiano, l'opzione più accreditata è di vedere Lorenzo Insigne schierato come falso nueve, ruolo che Lozano non ama interpretare. Non è da dimenticare l'opzione Petagna, anche se Spalletti predilige inserirlo a gara in corso.