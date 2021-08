Napoli, report allenamento: continuano le terapie per due azzurri, lavoro personalizzato per Demme

Inizia il countdown per il fischio d'inizio della scenda giornata di Serie A in cui al Napoli toccherà sfidare in trasferta il Genoa. In attesa di giocare il match, gli azzurri si preparano a sfidare i rossoblù anche perché dovranno far fronte a due importanti assenze quella di Osimhen, squalificato, e Zielinski in forte dubbio. La SSC Napoli ha infatti reso noto il report allenamento di quest'oggi specificando anche le condizioni del polacco, di Demme, Ghoulam e Ounas. Ecco il comunicato:

"Dopo una prima fase di torelli la squadra ha svolto esercitazione di possesso palla e partita a campo ridotto.

Ghoulam ha svolto personalizzato in campo. Zielinski ha fatto terapie e lavoro personalizzato in palestra e campo. Demme ha svolto lavoro personalizzato in palestra e terapie. Terapie per Ounas".