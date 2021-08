Il Torino prova l'affondo per Messias: le richieste del Crotone

#Torino fermo sulle sue posizioni per #Messias: l’offerta è la stessa da due mesi (7m€ + 2 di bonus). Il #Crotone per ora “tiene” e ascolterà anche le altre pretendenti. Proposti anche dei prestiti come contropartite, ma il Crotone chiede almeno (minimo) 10 cash. Fumata grigia.