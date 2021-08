Jorginho eletto Calciatore dell'anno UEFA: "Ringrazio tutti, anche chi non ha mai creduto in me"

Un anno da incoronare per Jorginho che, dopo la vittoria di Champions League e Supercoppa Europea con il Chelsea e l'Europeo conquistato con l'Italia, arriva un altro trofeo per lui e stavolta si aggiudica il premio di Calciatore dell'anno UEFA per il 2020.

Il centrocampista ex Napoli ha battuto la concorrenza dei due rivali i due rivali N'Golo Kanté e Kevin De Bruyne ed è stato premiato nel corso dei sorteggi dei gironi di Champions League dove Jorginho ha mandato un video messaggio non potendosi presentare personalmente a causa delle restrizioni. Queste le sue parole:

"Mi spiace non essere lì con voi per ricevere questo prestigioso premio, ma a causa delle restrizioni non mi è stato possibile venire. Desidero comunque ringraziare tutte le persone che mi hanno permesso di vincere questo premio.

Ringrazio tutti i tifosi, la famiglia, gli amici, i miei compagni di squadra, gli allenatori e anche coloro che non hanno mai creduto in me, perché mi sono serviti da stimolo per fare sempre meglio. Vi ringrazio ancora, un saluto a tutti"