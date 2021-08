Meret elogia Insigne: "È il nostro punto di riferimento, ha tanta personalità! Il tiraggiro lo fa anche in allenamento"

Alex Meret è stato intervistato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso del programma "Radio Goal", e ha parlato anche del suo capitano, Lorenzo Insigne.

"Insigne è il nostro punto di riferimento, ci sta sbagliare un rigore, ha dimostrato però di avere tanta personalità ripresentandosi sul dischetto realizzando la rete del vantaggio. Per come si era messa la partita non era affatto scontata la vittoria, dopo l'infortunio di Zielinski e l'espulsione di Osimhen non era più scontato il successo. Tiraggiro? Me lo fa anche in allenamento (ride ndr)".