Marotta allontana i rumors su Insigne: "Mercato in entrata chiuso per l'Inter"

Rinnovo o non rinnovo? È questo il punto di domanda che da un po' di tempo travolge i napoletani nella speranza che arrivi il prolungamento di contratto del capitano Lorenzo Insigne. Ma accanto alle possibilità di una sua permanenza ci sono anche voci che lo vedano altrove, tra cui all'Inter.

Però Beppe Marotta, dirigente sportivo, allontana i rumors di mercato riguardanti il trasferimento del ventiquattro azzurro a Milano annunciando, nel corso di alcune dichiarazioni rilasciate a Sky al termine del sorteggio dei gironi di Champions League, che per l'Inter si sarebbe concluso il mercato in entrata. Ecco quanto emerso:

"Possiamo dichiarare chiuso il mercato o ci sarà qualche altro arrivo? Non ci saranno altre operazioni in entrata, la rosa è delineata e omogenea, non è stato facile trovare dei sostituti di Lukaku e Hakimi, ma occorreva mettere in sicurezza l'azienda in un momento di contrazione finanziaria, sono sicuri che i tifosi capiranno".