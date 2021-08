Le dichiarazioni di Gravina su Osimhen: "Tutti sbagliano, lui ha sbagliato per primo"

L'edizione odierna de Il Corriere dello Sport riporta alcune dichiarazioni del presidente federale Gabriele Gravina in merito all'espulsione di Victor Osimhen nella prima gara di campionato.

L'episodio, avvenuto alla metà del primo tempo di Napoli-Venezia, è costato al nigeriano due giornate di squalifica e non ha lasciato indifferente il presidente della FIGC. Di seguito le sue parole.

"Tutti sbagliano e Osimhen ha sbagliato per primo. Quindi io non voglio giudicare quello che fanno in questo momento i nostri giudici che sono professionisti molto attenti. Cerchiamo di non avvelenare i pozzi già dalla prima giornata: godiamoci questo campionato".