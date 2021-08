Cessione Cristiano Ronaldo, incontro tra dirigenza e Jorge Mendes: le condizioni della Juventus

La situazione Cristiano Ronaldo infiamma gli ultimi giorni di mercato. La stella portoghese della Juventus vorrebbe lasciare l'Italia e provare una nuova esperienza all'estero. Nella giornata di ieri, il suo agente Jorge Mendes è arrivato a Torino, ha incontrato il suo assistito e oggi ha avuto un meeting con la dirigenza bianconera.

Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, la Juventus è stata molto chiara: non concederà la rescissione e vuole 25/30 milioni per il cartellino del talento portoghese. Su CR7 ci sono il PSG, ma solo nel caso Mbappé dovesse andare al Real Madrid, e il Manchester City, che però non vorrebbe spendere soldi e dovrebbe prima cedere un attaccante.