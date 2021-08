Report allenamento: Ghoulam si allena in gruppo, terapie Zielinski, Ounas e Demme!

Secondo quanto riferito dal Napoli attraverso il suo sito ufficiale, si è da poco concluso l'allenamento mattutino della squadra che ha evidenziato alcune novità in merito ad alcuni calciatori azzurri.

La buona notizia è che Faouzi Ghoulam si è allenato anche con il resto della squadra dopo aver svolto parte dell'allenamento da solo. Situazioni da monitorare invece per Demme e Zielinski, entrambi stanno continuando le terapie di riabilitazione in attesa di conoscere la data del rientro in campo.

Ultima nota riguarda invece Ounas, anche l'algerino ha svolto delle terapie dopo aver accusato un affaticamento muscolare.