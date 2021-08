Pellissier: "Il cartellino rosso ad Osimhen è assurdo"

Sergio Pellissier, ex attaccante del Chievo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito alla situazione della squadra clivense. L'ex veronese ha detto la sua anche sulla sanzione subita da Osimhen nel match contro il Venezia:

"Per me il cartellino rosso sventolato ad Osimhen è assurdo, se si vuole un calcio bello e spettacolare bisogna sorvolare episodi come quello di domenica sera. Gli episodi di questo tipo rischiano di rovinare le partite. Non sono di parte, ti posso assicurare che ho preso tantissime botte e trattenute in area e ti assicuro che non ho mai avuto rigore a favore. Espellere un attaccante che cerca di vincolarsi non è il massimo.".