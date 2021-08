Niente Napoli, il centrocampista verso l'Atalanta

Durante la diretta di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto in diretta l'esperto di calciomercato Ciro Venerato che ha fatto il punto sulla situazione in casa azzurra. Secondo quanto riferito dal giornalista, gli azzurri sono abbastanza defilati per la corsa Amrabat che sembra destinato a vestire i colori dell'Atalanta:

"Attualmente la percentuale di vedere il centrocampista della Fiorentina in maglia azzurra è del 5%, l'Atalanta è nettamente in vantaggio e sembra pronta a chiudere il colpo dai viola".