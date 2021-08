Jorginho non si ferma più: domani sarà premiato come miglior giocatore della scorsa Champions

Jorginho non si vuole fermare, il centrocampista ex Napoli infatti dopo aver vinto Champions League, Europeo con la Nazionale Italiana e Supercoppa Europea, adesso anche una soddisfazione personale. Il regista del Chelsea, secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb da fonti vicine alla UEFA, sarebbe stato eletto miglior calciatore della scorsa Champions League scavalcando due fenomeni come Kante e De Bruyne.

Un passo importante verso il traguardo prestigioso di tutti per un calciatore: il Pallone d’Oro. Jorginho adesso può davvero pensare a questo premio. Domani a Istanbul ci sarà l’annuncio, Jorginho sarà eletto miglior calciatore della Champions League 2020/2021.